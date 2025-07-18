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Российские солдаты приготовили спагетти в трофейном коробе для боеприпасов НАТО. Бойцы сделали полевую кухню и решили продемонстрировать, что устройство подходит только для приготовления макарон, сообщает SHOT .

На опубликованном видео солдаты показали установку для приготовления еды. На газовый баллон они установили трофейный короб для боеприпасов.

Российские солдаты назвали его «натовской кастрюлей». В ней приготовили макароны.

Видео солдаты отправили Народному фронту. Натовский короб для боеприпасов был поставлен ВСУ Западом.