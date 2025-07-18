Российские солдаты приготовили спагетти в трофейном котелке НАТО
Российские солдаты приготовили спагетти в трофейном коробе для боеприпасов НАТО. Бойцы сделали полевую кухню и решили продемонстрировать, что устройство подходит только для приготовления макарон, сообщает SHOT.
На опубликованном видео солдаты показали установку для приготовления еды. На газовый баллон они установили трофейный короб для боеприпасов.
Российские солдаты назвали его «натовской кастрюлей». В ней приготовили макароны.
Видео солдаты отправили Народному фронту. Натовский короб для боеприпасов был поставлен ВСУ Западом.