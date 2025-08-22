Российские приложения удалились с телевизоров Philips после обновления

Пользователи телевизоров компании Philips пожаловались на глобальный сбой, из-за которого с устройств пропали все российские приложения, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам пользователей, проблемы начались около месяца назад, после обновления. Они обнаружили, что российские приложения автоматически удалились с устройств. Так, пропали «Иви», Rutube и т.д.

Вместо российских платформ остались иностранные, например, YouTube и Netflix, которые не работают. Отечественные приложения удалились с телевизоров новых моделей, которые были выпущены в последние годы.

Пользователи попытались решить проблему, сбросив настройки, однако это не помогло. Тогда они обратились на горячую линию. Там заявили, что проблема глобальная, но решаемая.

Пока что неизвестно, когда на телевизоры Philips вернутся российские приложения. Также операторы порекомендовали приобрести смарт-приставку, чтобы решить проблему.

Ранее стало известно, что Apple ищет компромисс с РФ по предустановке RuStore. Обсуждается вариант размещения сервиса непосредственно в App Store.