Российские пенсионеры смогут подтвердить льготный статус цифровым удостоверением

Минтруд России разработал проект приказа, который даст возможность пенсионерам и гражданам с инвалидностью подтверждать льготный статус цифровым удостоверением, сообщает ТАСС .

Документ утверждает порядок формирования и использования цифровых удостоверений для подтверждения льготных статусов через Госуслуги. Благодаря этому решению сама процедура подтверждения права на получение льгот будет упрощена.

Нововведение расширит возможности использования цифровых удостоверений. Планируется, что до конца октября они станут доступны пенсионерам, а с 1 марта 2026 года — людям с инвалидностью.

Чтобы получить цифровое удостоверение, льготникам нужно дать согласие на его формирование в личном кабинете на Госуслугах. Онлайн-версия документа проста и удобна в использовании. Она будет содержать уникальный QR-код, который нужно предъявлять для подтверждения своего льготного статуса.

