Российские клиники переполнены больными котами, объевшимися цветов на 8 Марта

Российские ветеринарные клиники переполнены больными кошками, которые на 8 Марта наелись цветов и заработали себе мочекаменную болезнь, сообщает SHOT .

Ветеринары предупреждают, что для продления свежести и привлекательности букетов их обрабатывают химикатами. При попадании в организм животного эти вещества могут вызвать серьезные проблемы с почками и мочевыводящими путями.

«У меня кошка свекрови наелась тюльпанов. Свекровь гоняла ее от тюльпанов. Кошке это не понравилось. Утром кошка наблевала на лицо свекрови», — поделилась историей одна из кошатниц.

При этом навредить питомцу могут даже комнатные растения. Один из котов попал в клинику после того, как попробовал на вкус маранту. По мнению ветеринаров, кровотечения у пушистых питомцев часто возникают из-за стресса после праздников.

Как отметил ветеринар Михаил Шеляков, праздники могут вызывать у животных идиопатический цистит из-за психологического воздействия в результате праздничных посиделок. Иногда после праздников нужно давать питомцу успокоительное.

Ранее трупы собак и кошек нашли в окрестностях частного дома под Читой. Хозяйка учится на ветеринара и зарабатывала с помощью передержки животных.