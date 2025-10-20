Российская психбольница хочет зарегистрировать товарный знак «Кукух»

Речь идет о Челябинской областной клинической специализированной психоневрологической больнице № 1. Ранее она выбрала себе маскотом кукушку, которой дали имя Кукух. Изначально он был одет в медицинский халат, но позже были разработаны варианты персонажа для разных отделений медучреждения.

Талисман выбран не случайно. Как отметил главврач Михаил Козлов, психиатрические расстройства чаще всего ассоциируются именно с кукушкой. А при помощи маскотов подобные медучреждения хотят развеять мифы о психиатрическом лечении.

По его словам, если товарный знак будет зарегистрирован, больница сможет использовать его для консультаций, обследований, реабилитации пациентов и т. д.

