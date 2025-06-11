Челябинская психиатрическая больница выбрала необычный талисман

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Персонаж по имени Кукух стал официальным символом Челябинской психушки

Как рассказал главврач Михаил Козлов, образ был создан на основе игры со стереотипным представлением о психиатрии.

Изначально появился Кукух в медицинском халате, прототипом которого стал сам главный врач. Позже были разработаны варианты персонажа для разных отделений медучреждения.

«Мы сознательно взяли этот распространённый образ. Вместо того чтобы избегать стереотипов, мы решили обыграть их с добрым юмором, создав позитивный символ», — пояснил Козлов.

В больнице считают, что такой подход поможет снизить стигматизацию пациентов и сделать психиатрическую помощь более открытой. В планах учреждения — выпуск сувенирной продукции с изображением Кукуха и дальнейшее развитие линейки персонажей.