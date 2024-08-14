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Российская армия взяла в плен бойцов 80-й и 82-й бригад ВСУ под Курском

ВС РФ взяли в плен военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ на территории Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ведомство опубликовало соответствующие кадры, снятые с помощью коптера. Судя по ним, в плен было взято пятеро бойцов ВСУ.

Российские военные произвели досмотр украинских военнослужащих. Также двоих из них напоили водой.

По данным ведомства, украинских военнослужащих взяли в плен в населенных пунктах Мартыновка, Уланок и Малая Локня Курской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ потеряли до 2,3 тыс. военных во время боев на курском направлении. Кроме того, было уничтожено огромное количество техники противника.