Россиянку освободили из рабства в Мьянме

Освобожденная из рабства в Мьянме Мадина Д. в настоящее время находится в безопасности в Таиланде. В ближайшее время она планирует вернуться домой, сообщает Telegram-канал «112» .

Мадина Д. попала в рабство после того, как откликнулась на вакансию о трудоустройстве в Таиланде, но злоумышленники похитили и переправили ее в соседнюю Мьянму. Там у нее конфисковали удостоверение личности и принуждали работать в мошенническом колл-центре.

Российское посольство в Янгоне еще в декабре сообщало о других россиянках, оказавшихся в подобной ситуации. Тогда же в аэропорту Бангкока задержали Рустама М., которого подозревают в организации международной сети по вербовке людей в фактическое рабство.

Министерство иностранных дел России продолжает заниматься вопросом возвращения соотечественников домой. В 2025 году россиянкам Дашиме Очирнимаевой и Дарье Тузовой чудом удалось избежать печальной участи, в то время как гражданка Белоруссии Вера Кравцова скончалась после нескольких месяцев заточения. Предполагается, что сотни людей из разных стран все еще могут находиться в подобных незаконных центрах, где эксплуатируют не только женщин, но и мужчин.

Проблема подпольного принудительного труда на протяжении многих лет остается актуальной для стран Юго-Восточной Азии, в особенности для Мьянмы и Камбоджи. Под предлогом привлекательных перспектив с высокооплачиваемой работой и беззаботной жизнью десятки тысяч иностранцев становятся жертвами обмана и попадают в нелегальные колл-центры. Женщины, оказавшиеся в такой ситуации, часто подвергаются насилию, включая сексуальное.

Процветание транснациональной мафии в значительной степени обусловлено гражданской войной в Мьянме и утратой контроля со стороны официального правительства над некоторыми участками государственной границы. Это позволило преступным элементам беспрепятственно доставлять жертв в колл-центры и другие места принудительного труда, обходя пограничные службы.

