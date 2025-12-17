В Бангкоке задержали вербовщика тайских скам-центров, куда заманивали россиянок

В аэропорту Бангкока задержали уроженца Таджикистана и резидента России Рустама. Мужчина оказался вербовщиком тайских скам-центров, куда обманом заманивали россиянок, сообщает Mash .

В Таиланде мужчина занимался вербовкой гражданок России и Китая. Для этого он использовал социальные сети. С китаянками Рустам общался на их родном языке, который знает в совершенстве.

Девушкам обещали прекрасное будущее в модельном бизнесе и высокую зарплату. Позже их всех вывозили в Мьянму или Камбоджу.

Несколько лет Рустам прожил в Москве, а затем перебрался в Таиланд. Мужчина решил посетить Душанбе, но его задержали в аэропорту по подозрению в «национальном мошенничестве».

Ранее в консульском отделе посольства России в Мьянме рассказали, что троих граждан РФ похитили в стране, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах.

