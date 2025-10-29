Россиянку не пустили в ОАЭ из-за татуировок и пирсинга на лице

Российскую туристку не пустили в Объединенные Арабские Эмираты из-за цветных волосы, а также татуировок и пирсинга на лице. Девушка была вынуждена гримироваться, сообщает URA.RU .

Полину остановили сотрудники аэропорта в Дубае и увели для дальнейших разбирательств. Россиянку продержали около 20 часов, а затем сообщили, что ей лучше покинуть ОАЭ, так как с таким внешним видом посещать страну нельзя.

В Эмиратах туристам могут отказать во въезде в страну, если их внешний вид нарушает местные нормы морали. Татуировки и пирсинг не запрещены законом, однако считаются неприемлемыми.

Полина планировала через ОАЭ попасть в Африку, однако вместо этого полетела в Оман. На этот раз девушка спокойно прошла границу, замазав тату и надев хиджаб.

Ранее стало известно, что грузинские пограничники не пропускают россиян с детьми в страну из-за фото в загранпаспортах.

