Пограничники Грузии не пропускают россиян с детьми из-за фото в загранпаспортах

Россияне, которые хотят поехать в Грузию, начали сталкиваться с проблемой на границе страны. Так, для грузинских пограничников подросшие дети на фотографии в паспорте не похожи на себя в младенчестве, поэтому они не хотят пропускать семьи, сообщает SHOT .

Как рассказал один из туристов, грузинский пограничник не поверил ему, что на снимке ребенка, сделанном в возрасте 1 года, его семилетний сын, а не кто-то другой. Семью отправили во Владикавказ, чтобы они сделали тождественную справку у нотариуса, подтверждающую, что на конкретном фото в загранпаспорте именно этот мальчик.

Однако и подобная справка не дает гарантии, что семью пропустят в Грузию. Родители восьмилетнего ребенка рассказали, что сделали такой документ заранее, за него заплатили 3,5 тыс. рублей. Но на границе семью все равно не пропустили.

По словам семьи, с данной фотографией сына, которую они сделали в возрасте шести месяцев, они объездили полмира и нигде у них не было проблем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.