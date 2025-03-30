Россиянкам рассказали об опасности вирусного макияжа из TikTok

Mash: вирусный макияж с нитками из TikTok может покалечить девочкам лицо

Завирусившийся в соцсети TikTok макияж из шерстяных ниток может испортить кожу. Девочки наклеивают нитки на лица ради необычного мейкапа, сообщает Mash .

Зумерши, который пытаются добиться эффекта вязаной куклы, используют клей ПВА, клей для ресниц, нитки и косметику.

В настоящее время сотни блогерш учат девочек-подростков наносить клей и страшный макияж на лицо.

Эксперт по здоровой коже Василина Миронова назвала новый тренд опасным. В первую очередь это касается молодых девочек. По ее словам, невозможно угадать, как кожа отреагирует на клей. Модницы могут столкнуться с аллергией, ожогами и акне.

Ранее известный в TikTok блогер Эфеджан Кюльтюр ушел из жизни из-за проблем со здоровьем. Вес молодого человека превысил 300 кг.