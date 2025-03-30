Россиянкам рассказали об опасности вирусного макияжа из TikTok
Mash: вирусный макияж с нитками из TikTok может покалечить девочкам лицо
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Завирусившийся в соцсети TikTok макияж из шерстяных ниток может испортить кожу. Девочки наклеивают нитки на лица ради необычного мейкапа, сообщает Mash.
Зумерши, который пытаются добиться эффекта вязаной куклы, используют клей ПВА, клей для ресниц, нитки и косметику.
В настоящее время сотни блогерш учат девочек-подростков наносить клей и страшный макияж на лицо.
Эксперт по здоровой коже Василина Миронова назвала новый тренд опасным. В первую очередь это касается молодых девочек. По ее словам, невозможно угадать, как кожа отреагирует на клей. Модницы могут столкнуться с аллергией, ожогами и акне.
Ранее известный в TikTok блогер Эфеджан Кюльтюр ушел из жизни из-за проблем со здоровьем. Вес молодого человека превысил 300 кг.