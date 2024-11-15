Россиянкам ответили, какие стрижки будут актуальны с началом 2025 года

С началом зимы 2024–2025 появляются новые бьюти-тренды, касающиеся стрижек и окрашивания. Известный парикмахер-колорист Денис Трофименко поделился своим мнением о моде в этот сезон и секретами ухода за волосами в холодное время, сообщает «ФедералПресс» .

«<…> самое главное — не то, что в моде, а то, что подходит каждому человеку, это всегда индивидуально. Нужно смотреть на рост волос, цвет, тип лица и другие факторы», — отметил эксперт.

Среди популярных стрижек он выделил объемные варианты, такие как гарсон, элегантное каре, а также многослойные шегги и каскады. В окрашивании фаворитом останется цвет кофе с молоком, который придаёт элегантность, а также пепельный блонд и темные классические оттенки.

Трофименко напомнил о важности защиты волос зимой: лучше носить шапки и капюшоны, а также делать укладку так, чтобы волосы успели высохнуть перед выходом. Для обладательниц коротких стрижек укладка проще, но следует избегать большого количества средств.

В заключение эксперт рекомендовал поддерживать здоровье волос с помощью витаминов и термозащиты, а также уделять внимание уходовым процедурам.