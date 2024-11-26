Россиянкам ответили, как бороться с жирностью волос осенью и зимой

Осенью и зимой повышенная жирность волос становится проблемой для многих людей. Мастер международного класса, колорист, основатель Академии «СИСТЕМА АКСИОМ» Александр Кувватов поделился рекомендациями по уходу за волосами в этот период.

«Влажность воздуха, перепады температур и переход на более теплую одежду в осенний период могут стать причиной повышенной жирности волос. Это явление не только доставляет дискомфорт, но и может привести к таким проблемам, как появление перхоти и потеря объема», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Кувватов посоветовал мыть волосы каждые пару дней мягкими шампунями для жирных волос, использовать сухой шампунь для быстрого освежения прически и избегать горячей воды, которая активизирует выделение жира.

Для контроля выработки кожного сала подойдут шампуни с салициловой кислотой, цинком или глиной. Народный метод — ополаскивание уксусом или лимонным соком, смешанным с водой, что помогает нормализовать pH-баланс кожи головы.

Кроме того, важно следить за питанием, включая в рацион витамины группы B, цинк и омега-3 жирные кислоты. Уход за волосами включает ограничение использования укладочных средств, соблюдение гигиены расчесок и головных уборов, а также избегание частых прикосновений к волосам.