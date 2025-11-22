Россияне тратят на покупку онигири около 1,5 млрд руб в месяц

Baza: в России на 30% вырос спрос на онигири

Спрос на онигири увеличился в России на 30%. Ежемесячно россияне тратят на покупку японских треугольников из риса с водорослями и разнообразными начинками порядка 1,5 млрд рублей, сообщает Baza .

Всего за год рынок онигири в РФ вырос на 30%. Сейчас он составляет 18 млрд рублей. Но эксперты прогнозируют, что к 2030 году он может увеличиться до 26 млрд рублей.

Многие граждане покупают японские треугольники в качестве сытного и недорогого перекуса. Интересно, что изначально онигири пользовались огромной популярностью не в столице, а на Урале — именно оттуда пошел тренд на покупку этого блюда.

До сих пор на Москву приходится лишь 10–15% от всех продаж онигири в России. Обычно доля столицы в продаже готовой еды составляет порядка 30%.

Ежемесячно россияне съедают 15 млн штук онигири. Однако, несмотря на рост производства и продаж, предприниматели начали сталкиваться с трудностями: дефицитом поваров, проблемами с поставками импортного оборудования и логистикой.

Между тем стало известно, что россияне усиленно скупают на маркетплейсах БАДы для похудения. За год продажи таких средств выросли в 2,5 тыс. раз.

