Россияне столкнулись со сложностями при снятии крупной суммы денег в банкоматах

Банки в стране начали перепроверять у клиентов операции по снятию крупной суммы наличных через банкомат, блокируя операцию, сообщает РИА Новости .

У россиян при попытке снять крупную сумму средств операция блокируется. Затем клиенту звонят с просьбой подтвердить данное действие. При подтверждении кредитная организация сообщает, что операцию по снятию наличных можно будет повторить через 5 минут.

При повторном запросе клиент получает на руки необходимую сумму.

Ранее банки в РФ начали запрашивать у клиентов сведения о родстве с получателями крупных денежных переводов и целях операций.

