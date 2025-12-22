Банки начали уточнять родство при крупных переводах с декабря 2025 года

Банки с 21 декабря 2025 года стали запрашивать у клиентов информацию о родстве с получателями крупных денежных переводов и целях операций. Новые меры основаны на федеральном законе о противодействии легализации доходов, сообщает Общественное Телевидение России .

С 21 декабря 2025 года банки начали уточнять у клиентов степень родства с получателями крупных денежных переводов. При попытке отправить значительную сумму операция может быть временно заблокирована, после чего сотрудник банка связывается с отправителем для уточнения данных получателя и цели перевода.

Финансовые организации объясняют нововведение требованиями федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма». По словам основателя консультационного центра «Верус» Дениса Хмелевского, банки обязаны следить, чтобы средства не использовались для преступных целей. Проверка родственных связей не нарушает право на неприкосновенность частной жизни, так как направлена на обеспечение безопасности, отметил эксперт.

Профессор, председатель Совета ОООП «Финпотребсоюз» Игорь Костиков связал появление новых вопросов с борьбой с мошенничеством и недавними громкими случаями. Он пояснил, что клиенту достаточно назвать получателя и ответить на вопросы банка. Эксперт в банковской сфере Владимир Григорьев добавил, что процедура может вызывать дискомфорт и требует единых стандартов, чтобы избежать недоверия к звонкам от сотрудников банков и новых мошеннических схем.

Специалисты советуют сохранять спокойствие при общении с банком, помнить о законности запросов и не сообщать конфиденциальные данные, такие как CVV-код или пин-код. Если банк сочтет операцию подозрительной, он уточнит детали и, скорее всего, одобрит перевод, если ответы клиента не вызовут сомнений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.