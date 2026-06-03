Россияне стали чаще выбирать окрошку на воде

В 2026 году вода обошла квас и кефир по просмотрам рецептов кваса

В начале сезона 2026 года россияне чаще открывают рецепты окрошки на воде, чем на квасе и кефире, сообщает Газета.ru .

Медиаплатформа Food.ru и сеть «Пятерочка» проанализировали интерес к рецептам окрошки. В 2025 году пользователи просмотрели их более 440 тысяч раз. Самыми востребованными оставались классические варианты: на кефире — 116 тысяч просмотров, на квасе — 78 тысяч.

Одновременно рос интерес к необычным сочетаниям. Окрошка с крабом на айране набрала 8 тысяч просмотров, с домашним ростбифом и яблоком — 6 тысяч, с килькой в томате — 1 тысячу.

В 2026 году сезон только начался, однако рецепты уже открыли более 22 тысяч раз. Лидером стала заправка на воде — почти 5 тысяч просмотров. Это почти вдвое больше, чем у кваса (3 тысячи), и в пять раз больше, чем у кефира (1 тысяча).

Среди новых гастрономических экспериментов — окрошка с черемшой, варианты на отварной куриной грудке и сыроедческая версия с авокадо, зеленым яблоком и семечками.

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