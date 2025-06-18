Россияне рассказали, какое количество банковских карт считают идеальным

Чаще всего респонденты указывали, что пользуются тремя-пятью картами — такой ответ дали 41,4% участников. 26,2% опрошенных имеют две карты, а 12,7% ограничиваются одной. При этом 2,4% признались, что у них нет ни одной карты.

Что касается оптимального количества карт, мнения разделились: 24,2% считают, что три карты — удобный вариант для разных целей. 22,9% полагают, что хватит основной и запасной карты, а 16% уверены, что чем больше карт, тем выгоднее. Еще 16,5% отметили, что все зависит от уровня доходов и привычек.

30,8% участников используют разные карты для разных нужд — зарплаты, трат или накоплений. 23,9% предпочитают одну универсальную карту, а 14% выбирают карту по акциям и выгодным условиям банка. Лишь 4,2% сознательно отказываются от карт в пользу наличных.

При выборе карты или банка ключевыми критериями оказались стоимость обслуживания (18,5%) и надежность финансовой организации (18,1%). Также важны удобство приложения (14,2%) и беспроцентное снятие наличных (14,8%). Для 12,7% решающую роль играют бонусные программы и кешбэк.

В исследовании приняли участие более 2,6 тыс. жителей России.

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