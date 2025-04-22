сегодня в 10:52

Соцфонд: ряд жителей России получит пенсию за май раньше срока

Некоторые россияне получат пенсии за май досрочно. Речь идет о тех, кому перечисляют деньги через банк с 1 по 5 число, сообщает пресс-служба Соцфонда РФ.

С 6 мая отправлять пенсии через банки будут в соответствии с классическим графиком. Досрочная выплата коснется всех видов пенсий — по старости, страховых, накопительных, по инвалидности.

Деньги перечислят автоматически. Людям, получающим пенсию через «Почту России», отправят деньги в стандартные даты. Почтальоны будут доставлять пенсию на дом с 3 мая.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем хотят накопить к пенсии более 3 млн рублей.