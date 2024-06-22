Россияне платят по 8 тыс рублей, чтобы поспать в гробах в Таиланде

сегодня в 13:45

В Тайланде россиянам предлагают поучаствовать в ритуале «похороны неудач». Туристы платят по 8 тыс. рублей и спят в гробах по 8 часов, пока их отпевают монахи, пишет Mash .

«Помирают» туристы пятерками. Утром им связывают руки и кладут в гроб. Далее идет обрядная часть с молитвами и благословениями.

Монахи уверяют, что в гробу человек оставляет все плохое и начинает жить по-новому.

Впрочем, соотечественники говорят, что это помогает отдохнуть. И, возможно, даже отрефлексировать смерть.