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Россияне платят по 8 тыс рублей, чтобы поспать в гробах в Таиланде

Mash: российские туристы в Таиланде устраивают «похороны неудач»
Общество

Фото - © Медиасток.рф

В Тайланде россиянам предлагают поучаствовать в ритуале «похороны неудач». Туристы платят по 8 тыс. рублей и спят в гробах по 8 часов, пока их отпевают монахи, пишет Mash.

«Помирают» туристы пятерками. Утром им связывают руки и кладут в гроб. Далее идет обрядная часть с молитвами и благословениями.

Монахи уверяют, что в гробу человек оставляет все плохое и начинает жить по-новому.

Впрочем, соотечественники говорят, что это помогает отдохнуть. И, возможно, даже отрефлексировать смерть.