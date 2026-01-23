Россиянам рассказали, в каких сферах ожидается рост зарплат

Заместитель генерального директора «Работы.ру» Александр Ветерков рассказал, что уровень зарплаты в сферах ОПК, информационных технологий и высокотехнологичного инженерного проектирования может вырасти на 10-20% в этом году, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что увеличение предложений по заработной плате в ключевых и инновационных секторах.

По словам эксперта, зарплаты могут вырасти в оборонно-промышленном комплексе, сферах информационных технологий (в частности, направлений ИИ и кибербезопасности), а также области высокотехнологичного инженерного проектирования.

Ранее доктор экономических наук, профессор РУДН Екатерина Нежникова рассказала, что наибольший рост зарплат — на 10–15% — ожидается в IT-сфере, где сохраняется острый кадровый голод. Также существенную прибавку в 8–10% ощутят инженеры и руководители проектов в строительстве и логистике, а также технические специалисты в обрабатывающей промышленности, предприятия которых наращивают обороты.

