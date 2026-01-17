Эксперты прогнозируют рост зарплат в IT, строительстве и промышленности

Сотрудники ключевых отраслей российской экономики могут рассчитывать на значительное повышение доходов в наступившем году.

Как сообщила РИА Новости доктор экономических наук, профессор РУДН Екатерина Нежникова, наибольший рост зарплат — на 10–15% — ожидается в IT-сфере, где сохраняется острый кадровый голод. Также существенную прибавку в 8–10% ощутят инженеры и руководители проектов в строительстве и логистике, а также технические специалисты в обрабатывающей промышленности, предприятия которых наращивают обороты.

По словам эксперта, позитивная динамика затронет не только бюджетный сектор, но и коммерческие компании. Оценка Банка России предполагает, что номинальная зарплата в среднем по экономике вырастет на 8,4%. Однако с учетом инфляции реальный рост располагаемых доходов граждан окажется скромнее и составит около 2,7%.

Минимальное повышение ожидается в розничной торговле, общественном питании и сфере массовых услуг. Дополнительным фактором поддержки доходов населения станет увеличение МРОТ, а также возможные законодательные инициативы по индексации заработных плат.