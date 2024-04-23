Россиянам рассказали, почему вредно постоянно проверять газ и свет перед выходом

Перепроверка — это привычка, которая может оказаться вредной для психического благополучия человека. Психолог Анна Буслаева рассказала об этом «Секрету фирмы» .

В мозге человека есть механизм, который активируется, когда он начинает сомневаться в своих действиях. Это — «система отслеживания ошибок», которая помогает выживать в опасных ситуациях. По словам психолога, механизм может стать проблемой, если люди начинают применять его в повседневной жизни.

Когда человек перепроверяет, выключен ли утюг и закрыта ли дверь, он надеется повысить свою уверенность в правильности совершенных действий. Однако исследования показывают, что на самом деле это приводит к противоположному эффекту. Чем больше люди перепроверяют, тем больше начинают сомневаться в себе и своих действиях. Это может привести к уменьшению уверенности и доверия к собственной памяти.

Постоянная перепроверка создает цикл бесконечных сомнений, подчеркнула Буслаева. По ее словам, в таких случаях люди начинают задавать себе вопросы: «А что, если я все-таки не выключил утюг?», «Может быть, я не закрыл дверь?» и прочие. Эти сомнения затрудняют запоминание реального события и мешают доверять своей памяти.

Буслаева отметила: вместо того, чтобы перепроверять все раз за разом, лучше научиться осознавать и принимать свои действия. Стоит помнить, что постоянная перепроверка только усиливает сомнения и мешает людям прогрессировать, добавила психолог.

Перепроверка также может стать проблемой, когда она начинает занимать слишком много времени и энергии. Если человек замечает, что его жизнь становится ограниченной из-за необходимости постоянно перепроверять выключенный утюг или закрытую дверь, возможно, стоит обратиться к специалисту. Квалифицированный эксперт поможет разобраться с этой проблемой, отметила Буслаева.