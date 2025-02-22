Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с банковскими картами

Мошенники рассылают фейковые СМС о «возвращении» Visa и Mastercard в РФ

Мошенники рассылают владельцам карт Visa и Mastercard ложные сообщения от Сбербанка о возвращении платежных систем в Россию, предлагая пройти ограниченную по времени «валидацию», сообщается на сайте Роскачества.

«Для „валидации“ предлагается пройти по ссылке, которая ведет на фейковую страницу банка с вводом регистрационных данных, также по ссылке возможно распространение вредоносного программного обеспечения», — говорится в сообщении.

Для правдоподобности и получения доступа к личным данным россиян злоумышленники подменяют номера отправителя на (+900) или (+900#).

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, все сообщения о возвращении Visa и Mastercard в Россию являются фейком. На сегодняшний день об этом нет никакой официальной информации.

Ранее стало известно, что десятки тысяч смартфонов в России заражены крадущим деньги вирусом NFCGate. ПО может через NFC-модули передавать данные банковских карт на устройства мошенников.