Россиянам рассказали, насколько вероятно предоставление отпуска из-за выгорания

Закон о предоставлении отпуска из-за выгорания вряд ли примут, так как реализация выглядит достаточно спорной, сообщила РИАМО юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Ранее директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился в Минтруд России с инициативой отпускать на недельный оплачиваемый отдых сотрудников, которые страдают из-за выгорания. Как отмечает Орлов, особенно остро эта проблема стоит среди врачей реанимаций, педиатров, работников хосписов и IT-специалистов — тех, кто ежедневно сталкивается с высокими психоэмоциональными нагрузками.

«Что касается самой инициативы — ее реализация выглядит спорной. Вероятность принятия есть, но даже если это произойдет, сама цель — снижение количества выгораний — вряд ли будет достигнута. У многих сотрудников уже сейчас накапливаются неотгулянные отпуска — по 28 дней, иногда и больше, они просто не берут их. И если к этому добавить еще одну неделю, проблема не исчезнет, а лишь усугубится», — сказала Яковлева.

Она добавила, что наиболее подвержены выгоранию те, у кого высокая интенсивность труда, многозадачность, высокая интеллектуальная нагрузка.

«Но это как раз те сотрудники, которые часто сознательно выбирают такой ритм. Карьеристы, профессионалы, стремящиеся к росту, и они же чаще всего и игнорируют свой отпуск. В этом и кроется главная проблема: не в отсутствии дней отдыха, а в том, что люди не пользуются уже положенными. Пока эта привычка не изменится, никакие дополнительные меры не дадут системного эффекта», — разъяснила юрист.

Яковлева отметила, что, если закон о дополнительном отпуске при выгорании будет принят, основанием для его предоставления станет медицинский документ.

«Только медики могут диагностировать эмоциональное выгорание, и именно они определяют, какие обследования и методики применяются для этого. Что именно входит в этот процесс — сказать сложно, это вне моей компетенции как юриста», — заключила специалист.