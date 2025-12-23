Россиянам рассказали, какие выплаты на детей им положены в 2026 году

В следующем году в РФ увеличится размер ежемесячных выплат семьям с детьми до 17 лет. Кто и какие может получить пособия, рассказали в материале inkazan.ru .

Пособие на ребенка до 17 лет в 2026 году будет варьироваться от 9 185 рублей до 18 371 рубля. Минимальная сумма будет выплачиваться при выплате в 50% прожиточного минимума, при 75% — 13 778, а при 100% — 18 371 рублей.

Ежемесячные выплаты семьям с детьми планируют рассчитывать на основе прожиточного минимума. В 2026 году он увеличится до 18 939 рублей. Для детей он будет на уровне 18,3 тыс., а для взрослых 20,6 тыс. Во всех регионах размер пособий будет разный.

Получить пособие смогут беременные женщины и мамы с детьми до 17 лет. При этом среднедушевой доход семьи должен быть максимум 1,5 размера прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Учитывать планируют все виды доходов, среди которых стипендии, зарплата, пенсии и иные соцвыплаты за последние 12 месяцев.

Заявление могут отправить родитель, попечитель или опекун ребенка. Сделать это можно с его рождения до 17 лет.

Еще в РФ есть ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его получают оформившие отпуск по уходу за ребенком до трех лет. При этом средства перечисляют до наступления ребенку полутора лет. Размер пособия — максимум 40% среднего заработка застрахованного лица, но не меньше минимум 10,8 тыс. рублей. С февраля выплату собираются проиндексировать. Максимальный размер такого пособия составляет 83 тыс. рублей.

Помимо этого, в России существует выплата при рождении ребенка. С 1 февраля она будет 28,7 тыс. рублей. До этого размер выплаты был 26,9 тыс. Эти средства перечисляют родителю вне зависимости от дохода семьи.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.