Россиянам рассказали, какие продукты выбрать для полезных перекусов

Благодаря полезным перекусам человек может поддерживать необходимый уровень энергии на протяжении всего дня и избегать переедания во время основных приемов пищи. Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова дала рекомендации россиянам, как правильно выбрать такие продукты, сообщает RT .

Одним из самых питательных вариантов перекуса станут орехи. В них содержится много полезных жиров и растительного белка. А если захочется вредных сладостей, их можно заменить полезными сухофруктами.

По словам эксперта, нужно внимательно смотреть на состав этих продуктов. Соль, сахар, сиропы и ароматизаторы повышают как калорийность, так и стоимость товаров. Также полезным перекусом станут свежие овощи и фрукты. Сезонные плоды дешевле и хранятся лучше.

Самойлова посоветовала покупать быстропортящиеся и мягкие фрукты небольшими партиями, а более упругие и твердые — на несколько дней вперед. Та можно снизить расходы и избежать порчи продуктов.

Также для перекусов вне дома можно выбрать злаковые или протеиновые батончики. Из-за долгого срока хранения их можно приобрести на несколько недель вперед, а покупка оптом помогает избежать спонтанных трат, если человек проголодается вне дома.

Ранее эксперты отметили, что перекусы ребенка в школе должны обеспечить его энергией и питательными веществами. Для этого идеально подойдет омлет или тосты с мясом и овощами.

