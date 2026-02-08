Россиянам рассказали, какие продукты выбрать для полезных перекусов
Фото - © Медиасток.рф
Благодаря полезным перекусам человек может поддерживать необходимый уровень энергии на протяжении всего дня и избегать переедания во время основных приемов пищи. Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова дала рекомендации россиянам, как правильно выбрать такие продукты, сообщает RT.
Одним из самых питательных вариантов перекуса станут орехи. В них содержится много полезных жиров и растительного белка. А если захочется вредных сладостей, их можно заменить полезными сухофруктами.
По словам эксперта, нужно внимательно смотреть на состав этих продуктов. Соль, сахар, сиропы и ароматизаторы повышают как калорийность, так и стоимость товаров. Также полезным перекусом станут свежие овощи и фрукты. Сезонные плоды дешевле и хранятся лучше.
Самойлова посоветовала покупать быстропортящиеся и мягкие фрукты небольшими партиями, а более упругие и твердые — на несколько дней вперед. Та можно снизить расходы и избежать порчи продуктов.
Также для перекусов вне дома можно выбрать злаковые или протеиновые батончики. Из-за долгого срока хранения их можно приобрести на несколько недель вперед, а покупка оптом помогает избежать спонтанных трат, если человек проголодается вне дома.
Ранее эксперты отметили, что перекусы ребенка в школе должны обеспечить его энергией и питательными веществами. Для этого идеально подойдет омлет или тосты с мясом и овощами.
