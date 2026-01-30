Легкие и питательные перекусы для школьников: рецепты от эксперта

Во время учебного года многие родители задумываются над тем, как сделать питание школьника полезным и насыщенным необходимыми элементами. Вопрос полноценных перекусов, которые бы восполняли энергию между основными приемами пищи, стоит особенно остро. Часто вместо полезных блюд дети предпочитают более калорийные и менее питательные варианты, однако привить здоровую привычку можно с помощью нескольких простых блюд. Категорийный менеджер томатного направления «Пиканта» Анна Киричек поделилась с РИАМО рецептами легких и питательных перекусов для школьника.

Перекусы ребенка в школе должны обеспечить его энергией и питательными веществами, которые помогут поддержать концентрацию, память и уровень активности на протяжении всего дня. Чтобы перекус был сбалансированным и не перегружал организм, лучше сочетать медленно усваиваемые углеводы с белками и свежими овощами или фруктами, что поможет школьнику чувствовать себя бодрым и сосредоточенным, а не уставшим, отметила эксперт.

«В рационе ребенка должны присутствовать сложные углеводы, например, цельнозерновой хлеб или макароны из твердых сортов пшеницы, которые обеспечат длительное чувство сытости и равномерно снабдят мозг глюкозой. Не менее важны и белки, содержащиеся в мясе, яйцах, твороге и бобовых – они играют ключевую роль в поддержании нервной системы и мышечной активности. Полезные жиры, такие как орехи, авокадо и рыба, необходимы для нормальной работы мозга, а овощи и фрукты являются источником витаминов, минералов и клетчатки, которые также необходимы школьникам», – отметила Киричек.

Так, например, для перекуса ребенка идеально подойдет омлет или тосты с мясом и овощами. Для омлета с овощами и томатным соусом необходимо взбить 2 яйца с 2 столовыми ложками молока и щепоткой соли. Далее нарезаются 50 г сладкого перца и 50 г кабачка или брокколи мелкими кубиками. На сковороде разогревается немного оливкового масла, после чего овощи нужно обжарить 2-3 минуты до мягкости, к ним залить яичную смесь и готовить на среднем огне под крышкой 3-4 минуты, пока омлет не схватится. В это время в маленькой кастрюле также разогревается 100 мл протертой мякоти томатов Passata с сушеным орегано и щепоткой соли. Когда омлет будет готов, его необходимо поместить в контейнер ребенка и полить теплым томатным соусом.

Для тостов с курицей и соусом нужно поджарить 2 ломтика цельнозернового хлеба в тостере или на сухой сковороде. 120 г отварной куриной грудки нарезается тонкими ломтиками. Протертую мякоть томатов Passata (100 мл) стоит подогреть в сотейнике, приправить солью и перцем и прогреть 2-3 минуты на среднем огне. Далее на теплые тосты выкладываются листья салата, курица, после чего все поливается горячим томатным соусом.

Правильные перекусы — это не только способ утолить голод, но и важная часть поддержания энергии и концентрации в течение учебного дня. Сбалансированные и питательные блюда помогут школьнику чувствовать себя бодрым и сосредоточенным, обеспечивая ему необходимые витамины и микроэлементы для полноценного развития и успешных занятий, заключила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.