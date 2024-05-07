Россиянам рассказали, как помочь детям побороть математическую тревожность

Страх перед математикой и любыми числовыми операциями испытывает каждый второй школьник. Преподаватель математики и основатель школы «Точка знаний» Андрей Шелудько рассказал, как распознать эту проблему и помочь ребенку избавиться от нее, сообщает «Секрет фирмы» .

«Математическая тревожность» мешает детям не только решать задачи, но и справляться с элементарными расчетами в повседневной жизни. По словам Шелудько, «математическая тревожность» — это эмоциональное напряжение, беспокойство или даже страх, которые возникают при любой работе с числами или математической информацией. Она может проявляться не только на уроках, но и в житейских ситуациях, когда нужно, например, подсчитать стоимость покупок.

Чтобы преодолеть «боязнь цифр», с ними нужно подружиться, начав с тех примеров и задач, которые ребенку уже по силам. По словам эксперта, параллельно этому рекомендуется выполнять упражнения на развитие внимания и памяти — это поможет снизить уровень тревожности, ведь любой материал начнет усваиваться легче.

Важно объяснять ребенку, что ошибки не страшны и их всегда можно исправить — для этого мы и учимся, объяснил Шелудько. Нужно советовать не опускать руки после первой неудачи, а пробовать еще раз. Педагог убежден, что положительное подкрепление создает хорошую почву для преодоления тревожности и развития любви к математике.

Отличным педагогическим приемом является создание ситуаций успеха. Например, можно решать за вечер не 7 задач, а 5. Не зацикливаясь на неудачах в сложных уравнениях, следует сфокусироваться на закреплении алгоритмов решения более простых примеров. Преподаватель отметил, что в этом аспекте суть состоит в том, чтобы переходить к сложному постепенно — так учащийся обретет уверенность и начнет плавно наращивать знания.