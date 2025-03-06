Россиянам ответили, как правильно заварить самый вкусный чай

Эксперт отметил, что часто люди перезаваривают напиток, из-за чего тот теряет свой вкус и полезные свойства. Чтобы насладиться чаем, необходимо пить его проливами. В заварник нужно наливать столько воды, сколько планируется выпить за раз.

«Китайская народная мудрость гласит, что сначала в чайник наливается кипяток, потом в этом чайнике — крепкий чай, потом это — лекарство от ста болезней, а потом это яд», — добавил Донской в эфире радио Sputnik.

Такое превращение может произойти и за две минуты, и за час. Многое зависит от сорта чая, посуды и высоты, на которой напиток заваривается.

Ошибкой является заваривание чая кипятком. Отмечается, что, чем светлее чай, тем вода должна быть менее горячей. Например, зеленому чаю необходима вода не больше 80 градусов. Для наибольшего наслаждения напитком специалист рекомендовал пить чай из маленьких чашек и горячим, чтобы был эффект хлюпанья. В таком случае происходит орошение полости рта, и напиток соприкасается со всеми вкусовыми рецепторами.

При этом посуда не имеет значения при заваривании чая. Можно выбрать и стеклянную, и керамическую, и фарфоровую. Только от глиняной посуды стоит отказаться, так как танины и кофеины не вымываются из такой посуды.