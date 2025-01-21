Россиянам могут проиндексировать пенсии уже в феврале

Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, что россияне могут рассчитывать на дополнительно проиндексированную пенсию в феврале, а также компенсацию за январский период, сообщает РИА Новости .

По его словам, если правительство одобрит дополнительное повышение пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, то пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты, в том числе компенсацию за январский период.

В феврале ожидается следующий виток индексации. Пенсии могут вырасти до размера фактической инфляции.

Ранее депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что в текущем году страховая часть пенсии работающих и неработающих пенсионеров повысится на 2% ниже официальной инфляции в России.