Россиянам дали советы, как адаптироваться к смене часовых поясов

Эксперт Мурадова: при смене часовых поясов важно менять время сна еще за неделю

Консультант по сну, основатель центра детского сна и онлайн-школы BabySleep Елена Мурадова рассказала, как правильно адаптироваться к смене часового пояса без стресса для организма, сообщает RuNews24.ru .

Специалист отметила, что разница в два часа может показаться незначительной, однако разброс в 4 часа и более уже станет определенной трудностью для внутренних «часов» человека.

При планировании дальнего путешествия в другой часовой пояс, важно начать подготовку за 1-2 недели до поездки. Каждый день необходимо смещать время отхода ко сну и пробуждения на 15 минут. Так организму будет легче адаптироваться к изменениям.

По словам Мурадовой, накануне поездки важно уделить внимание эмоциональному состоянию. Стоит избегать стрессов и ярких впечатлений.

«Расслабляющий ритуал перед сном поможет настроиться на отдых», — добавила эксперт.

Могут помочь снизить стресс в пути любимые и привычные предметы, например, плед или игрушка.

По приезде необходимо начать жить по местному времени. Для организма важной частью привыкания является свет: днем стоит проводить время на улице, ночью — отходить ко сну. Это не только ускорит адаптацию, но и поможет наладить биоритмы.

Для детей в такой ситуации очень важно сохранять привычные условия для сна, чтобы они могли чувствовать себя как дома. Стоит не забывать, что большое количество эмоций и перевозбуждение утомит ребенка быстрее, поэтому необходимо придерживаться привычного для малыша режима.