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Россиян предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами

В России стали часто появляться случаи с мошенничеством, связанном с поддельными благотворительными фондами, пишут РИА Новости .

Мошенники создают фальшивые веб-сайты, предлагающие жертвам сделать пожертвование на якобы благие цели, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Такие фонды могут выглядеть очень убедительно, если использовать красивую картинку и историю, трогающую за душу.

Однако все собранные деньги идут в карманы мошенников. В Госдуме призвали граждан проверять любую информацию, опубликованную в сети.

Ранее сообщалось, что распространилась новая схема мошенничества, когда злоумышленники присылают пользователям мессенджеров ссылки на «конкурсы», а после перехода по ним воруют аккаунты.