МВД: мошенники воруют аккаунты в мессенджерах, присылая ссылки на «конкурсы»

Распространилась новая схема мошенничества, когда злоумышленники присылают пользователям мессенджеров ссылки на «конкурсы», а после перехода по ним воруют аккаунты, сообщает ГУ МВД России по Москве .

По данным ведомства, в последнее время с хищением учетных записей столкнулись многие люди. Так, например, им мог написать знакомый из контакт-листа, который просил принять участие в онлайн-голосовании.

Он присылал ссылку на сайт, где необходимо было ввести номер телефона и код верификации. После того, как пользователь мессенджера заполнял данные, его аккаунт оказывался похищен.

В МВД предупреждают: ни в коем случае не следует переходить по сомнительным ссылкам и указывать свой номер телефона и код верификации. На самом деле никакого «конкурса» нет — злоумышленники таким способом получают доступ к учетной записи пользователя. После этого они могут воспользоваться его персональными данными для различных преступных схем.

Также в ведомстве порекомендовали установить двухфакторную аутентификацию в мессенджере и ни при каких обстоятельствах не вводить код аутентификации на сторонних сайтах.