Россиян предостерегли от основных уловок телефонных мошенников

«Количество способов, которыми пользуются мошенники, постоянно увеличивается. Наши специалисты идентифицируют три основных сценария. Первый сценарий — это все, что касается псевдозвонков от операторов связи. Разговор строится по схеме о том, что заканчивается контракт и надо подтвердить персональные данные пользователя. Вот только надо понимать, что такие контракты бессрочные», — сказала Лебедева во время пресс-конференции о кибербезопасности.

Она приводит следующую схему, которая стала классикой — звонки от ЦБ или служб безопасности банков. Причем этот сценарий остается актуальным по сей день.

Другой интересный сценарий, когда мошенники звонят, представляясь фирмой по замене домофонов. Лебедева призывает граждан быть бдительными и проверять такие компании.