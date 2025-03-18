Россия обсудит перспективы сотрудничества с Маском в космосе

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшее время с американским предпринимателем и главой компании SpaceX Илоном Маском обсудят перспективы сотрудничества США и России в космосе, сообщает ТАСС .

«Мы считаем, что Маск — уникальный лидер, нацеленный на то, чтобы человечество вместе двигалось вперед», — добавил Дмитриев в кулуарах съезда РСПП.

Ранее Дмитриев прокомментировал пост Маска, предложив направить совместную миссию РФ и США на Марс в 2029 году. Он отметил, что российские и американские технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения.

Основатель американской компании SpaceX заявлял, что в конце 2026 года на Марс отправится космический корабль, оснащенный человекоподобным роботом Optimus. При успешных испытаниях люди смогут побывать на Марсе уже в 2029 году.