Глава РФПИ предложил Илону Маску направить совместную миссию на Марс

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал пост американского миллиардера Илона Маска, предложив направить совместную миссию РФ и США на Марс в 2029 году.

Ранее основатель американской компании SpaceX заявил, что в конце 2026 года на Марс отправится космический корабль, оснащенный человекоподобным роботом Optimus. При успешных испытаниях люди смогут побывать на Марсе уже в 2029 году.

Дмитриев подчеркнул, что в текущем году отмечается знаменательное событие — пятидесятилетие первого международного полета в космос в рамках миссии «Союз» — «Апполон», осуществленной СССР совместно с США.

«Станет ли 2029-й годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск?», — написал он в соцсети X.

Глава РФПИ добавил, что российские и американские технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения.