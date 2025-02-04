Роспотребнадзор оценил рыбу из Черного моря после разлива мазута

сегодня в 18:25

Результаты исследований рыбы, выловленной в Черном море, показали, что она соответствует гигиеническим нормативам, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Было проведено более 1 тыс. исследований рыбной продукции. В ведомстве не выявили несоответствий гигиеническим нормативам. Контроль за безопасностью рыбы, выловленной в Черном море, продолжается.

Специалисты ведомства ежедневно ведут лабораторный контроль в зоне разлива мазута в Краснодарском крае и Крыму. Было выполнено более 2,2 тыс. исследований питьевой воды, свыше 950 исследований морской воды. Специалисты также проверяли атмосферный воздух и почву.

Превышений норм не было обнаружено за исключением нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке.

Кроме того, Роспотребнадзор начал научно-исследовательскую работу, направленную на оценку риска и предупреждение негативного воздействия на здоровье населения.

Ранее на Кубани выкопали 17,6 км сооружений для защиты пляжей от мазута с потерпевших кораблекрушение танкеров. Это защитный вал и ров с полосой полипропиленовых сетей.