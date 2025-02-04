Роспотребнадзор оценил рыбу из Черного моря после разлива мазута
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Результаты исследований рыбы, выловленной в Черном море, показали, что она соответствует гигиеническим нормативам, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
Было проведено более 1 тыс. исследований рыбной продукции. В ведомстве не выявили несоответствий гигиеническим нормативам. Контроль за безопасностью рыбы, выловленной в Черном море, продолжается.
Специалисты ведомства ежедневно ведут лабораторный контроль в зоне разлива мазута в Краснодарском крае и Крыму. Было выполнено более 2,2 тыс. исследований питьевой воды, свыше 950 исследований морской воды. Специалисты также проверяли атмосферный воздух и почву.
Превышений норм не было обнаружено за исключением нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке.
Кроме того, Роспотребнадзор начал научно-исследовательскую работу, направленную на оценку риска и предупреждение негативного воздействия на здоровье населения.
Ранее на Кубани выкопали 17,6 км сооружений для защиты пляжей от мазута с потерпевших кораблекрушение танкеров. Это защитный вал и ров с полосой полипропиленовых сетей.