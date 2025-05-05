Роспись и зажим от хлеба: психолог рассказала о странных способах заявить о себе

Психолог Крохмаль: способ заявить о себе может быть признаком эксцентричности

Эксперт-психолог частной практики Ирина Крохмаль заявила, что оригинальный имидж и способы заявить о себе — разработка уникальной подписи, публикация своего фото в газете или металлическая визитка могут означать незрелость, сообщает «Вечерняя Москва».

«Корень этой проблемы в „зависании“ человека в стадии подростка, когда особенных достижений еще не совершено, но зато родители купили вожделенный смартфон. Люди еще эгоцентричны на этом этапе взросления, а пафоса немерено. Следующий этап — формирование личности, стремящейся жить без навязанных желаний», — сказала психолог.

Клиенты различных сервисов выбирают самые экзотические услуги: просят создать украшения в виде рисунка радужки глаза или отпечатка носа кошки или собаки, заказывают зажим от хлеба с памятной датой и деревянные банковские карты.

По словам социолога Михаэлиса Галицкого, неуверенным людям свойственны чрезмерность и вычурность, а представители творческих профессий выгорание могут компенсировать стремлением к демонстрации роскоши.