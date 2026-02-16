сегодня в 18:30

«Роскосмос» показал снимок балканского циклона над Москвой и Подмосковьем

16 февраля Москву и Подмосковье накрыл циклон, пришедший со стороны Балкан. Роскосмос показал, как данное атмосферное явление выглядит из космоса. Соответствующий снимок появился в Telegram-канале корпорации .

Циклон возник над водами Средиземного моря, в районе Балканского полуострова, сменив предыдущий снежный вихрь. Его перемещение было зафиксировано спутниковой аппаратурой Роскосмоса.

На опубликованном фото виден обширный вихрь, охватывающий большую территорию. В центре кадра выделяется зона плотной облачности, закрученная против часовой стрелки, что характерно для циклонической деятельности в Северном полушарии.

В левом верхнем углу отмечена Москва: судя по цветовой гамме, столица на момент съемки находилась под влиянием холодной воздушной массы, связанной с циклоном. Снимок наглядно демонстрирует масштаб атмосферного явления, оказывающего влияние на погоду в Центральной России.

Данные получены с космических аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее сообщалось, что Циклон «Вивиан» принесет в Московский регион до трети месячной нормы осадков. В связи с ухудшением погодных условий в российской столице и Подмосковье ввели «желтый» уровень погодной опасности.

