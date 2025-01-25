«Роскосмос» показал снимки крупнейшего в мире айсберга из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале опубликовала кадры айсберга А23а, который признали крупнейшим в мире.

Снимок сделан на отечественный космический аппарат «Метеор-М».

«По последним оценкам, площадь айсберга A23a — 3672 кв. км и весит он почти 1 трлн т», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Telegram-канале.

Айсберг начал свое путешествие по водам Южного океана и неумолимо приближается к острову Южная Георгия, расположенному в южной части Атлантического океана.

Ранее «Роскосмос» показал, как выглядят разрушительные лесные пожары в Калифорнии из космоса.