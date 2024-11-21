«Роскосмос» опубликовал снимок обрушившегося на Москву шторма

сегодня в 19:25

Спутниковый снимок сильного шторма, который обрушился в четверг на Москву, опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале .

На фото представлено прохождение циклона. Снимок сделан с помощью спутника «Метеор-М».

Ранее в Московском регионе ввели«оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать до 25 м/с.

Также синоптики спрогнозировали, что в четверг в Москве выпадет 40% от месячной нормы осадков. Предварительно, может быть побит суточный рекорд.