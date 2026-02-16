Роскомнадзор прокомментировал слова депутата Боярского о диалоге с Telegram
В Роскомнадзоре после заявления главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского о том, что у России есть контакт с руководством Telegram, отметили, что пока что добавить к этому нечего, сообщает ТАСС.
«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — заявили в РКН.
Боярский также отметил, что Telegram нужно устранить несколько нарушений, чтобы все претензии к нему со стороны российских властей были исчерпаны.
Ранее в России начали замедлять работу Telegram. Работа сервиса будет частично ограничена. В РКН отметили, что есть и возможность снять ограничения в случае устранения нарушений.
