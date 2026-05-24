Роскомнадзор не ограничивает работу Deepseek

сегодня в 20:39

Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении китайской нейросети Deepseek на территории страны, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В воскресенье днем пользователи стали жаловаться на то, что в настоящий момент китайская ИИ-платформа DeepSeek недоступна в России.

«Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении Deepseek», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор не нашел мата в слове «п******» после жалобы на журналиста Владимира Соловьева после эфира программы «Соловьев Live».

