Китайская нейросеть DeepSeek перестала работать в России
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Пользователи стали жаловаться на то, что в настоящий момент китайская ИИ-платформа DeepSeek недоступна в России, сообщает «Код Дурова».
Так, сайт чата не загружается при прямом подключении из РФ. Но он открывается, если пользователь включает VPN.
Жалобы поступают уже несколько часов подряд в воскресенье. При этом работа платформы прекратилась только у пользователей из России. Это отличает ситуацию от тех случаев, когда сервис ограничивает доступ из определенного государства и показывает уведомление для пользователей из недоступных стран.
Проведенная диагностика интернет-соединения показала, что соединение с сайтом DeepSeek обрывается на этапе TLS, что совпадает с ресурсами, которые заблокированы Роскомнадзором. Но проверка не гарантирует, что китайский сайт действительно заблокирован. Решений об ограничении доступа к DeepSeek официально нигде не размещалось.
