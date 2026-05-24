Китайская нейросеть DeepSeek перестала работать в России

Пользователи стали жаловаться на то, что в настоящий момент китайская ИИ-платформа DeepSeek недоступна в России, сообщает «Код Дурова» .

Так, сайт чата не загружается при прямом подключении из РФ. Но он открывается, если пользователь включает VPN.

Жалобы поступают уже несколько часов подряд в воскресенье. При этом работа платформы прекратилась только у пользователей из России. Это отличает ситуацию от тех случаев, когда сервис ограничивает доступ из определенного государства и показывает уведомление для пользователей из недоступных стран.

Проведенная диагностика интернет-соединения показала, что соединение с сайтом DeepSeek обрывается на этапе TLS, что совпадает с ресурсами, которые заблокированы Роскомнадзором. Но проверка не гарантирует, что китайский сайт действительно заблокирован. Решений об ограничении доступа к DeepSeek официально нигде не размещалось.

