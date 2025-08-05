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Роскомнадзор не нашел признаков утечки данных в аптеках «Столички» и «Неофарм»

Роскомнадзор не выявил признаки утечки персональных данных в аптеках «Столички» и «Неофарм» после хакерской атаки, сообщает ТАСС .

«На сегодняшний день признаками компрометации данных клиентов этих аптечных сетей не располагаем», — заявили в надзорном ведомстве.

29 июля крупная российская сеть аптек «Столички» подверглась хакерской атаке. Магазины были закрыты по всей Москве, а сотрудникам дали отгулы.

Кроме того, в этот день из-за хакерской атаки в Москве прекратили работу аптеки компании «Неофарм». По словам сотрудников, после атаки неизвестных продолжили функционировать лишь 20-30 точек.