Роскомнадзор не нашел признаков утечки данных в аптеках «Столички» и «Неофарм»
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Роскомнадзор не выявил признаки утечки персональных данных в аптеках «Столички» и «Неофарм» после хакерской атаки, сообщает ТАСС.
«На сегодняшний день признаками компрометации данных клиентов этих аптечных сетей не располагаем», — заявили в надзорном ведомстве.
29 июля крупная российская сеть аптек «Столички» подверглась хакерской атаке. Магазины были закрыты по всей Москве, а сотрудникам дали отгулы.
Кроме того, в этот день из-за хакерской атаки в Москве прекратили работу аптеки компании «Неофарм». По словам сотрудников, после атаки неизвестных продолжили функционировать лишь 20-30 точек.