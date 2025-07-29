Хакеры «уронили» еще одну сеть аптек в Москве. Ее магазины закрылись

Аптеки компании «Неофарм» в Москве прекратили работу по техническим причинам из-за хакерской атаки, передает корреспондент РБК . Сегодня в столице также закрылись аптеки «Столички» — по данным журналистов, компанию тоже атаковали хакеры.

Сотрудники одной из открытых аптек «Неофарма» рассказали, что в Москве продолжают функционировать 20-30 точек. Остальные, по словам работников, прекратили работу из-за хакерской атаки, произошедшей еще вчера, 28 июля.

Кроме того, со вчерашнего дня у клиентов «Неофарма» не работают карты постоянных покупателей даже в тех аптеках, которые не закрывались. Работников точек предупредили, что карточки не будут работать и завтра, 30 июля.

Сегодня в Москве по техническим причинам также закрылись аптеки «Столички», насчитывающей более 1000 магазинов в России. Представители сети объясняли закрытие аптек «рагламентными работами», но «выглядело все как хакерская атака», писал SHOT.

Накануне, 28 июля, масштабный сбой произошел на серверах «Аэрофлота», из-за чего авиакомпания отменяла десятки рейсов. Ответственность за кибератаку взяли на себя украинские и белорусские хакеры. Сегодня «Аэрофлот» выполняет полеты по расписанию.