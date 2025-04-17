Роскомнадзор назвал причину массового сбоя в работе Telegram
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Вечером 17 апреля жители всего мира сообщают о проблемах в работе Telegram. По данным Роскомнадзора, причина некорректной работы приложения и компьютерной версии связана со сбоем на стороне самого мессенджера, сообщает РИА Новости.
Как заявили в ведомстве, сбой произошел на инфраструктуре сервиса, поэтому мессенджер может работать некорректно у пользователей во всем мире.
Пик жалоб на работу Telegram в России, по данным сервиса Downdetector, пришелся на 19:30 по московскому времени. Об ошибках сообщили свыше 6 тыс. человек.
Ранее пользователи Telegram писали в Сети, что не могут отправлять друг другу сообщения, а также сталкиваются с ошибками при попытках прикрепить тот или иной файл в диалог к собеседнику.