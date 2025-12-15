Росгвардейцы задержали мужчину за мошенничество с ценниками в Одинцовском округе

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали 41-летнего жителя Москвы, который попытался переклеить штрих-код на куртке в магазине села Марфино, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения из охраняемого магазина в селе Марфино Одинцовского округа. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Росгвардейцы выяснили, что посетитель магазина переклеил штрих-код от носков на куртку стоимостью более 3 тысяч рублей, чтобы заплатить за товар меньшую сумму.

Подозреваемого задержали на месте. Им оказался 41-летний житель Москвы. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

